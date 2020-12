Kawhi Leonard torna sul campo e i Los Angeles Clippers hanno visibilmente una marcia in più. Nella quinta partita di regular season, i losangelini schiacciano in casa i Portland Trail Blazers per 128 a 105 e il numero 2 ristabilisce immediatamente le gerarchie: 28 punti, 3 rimbalzi, 7 assist in 30 minuti di gioco. Nulla è cambiato, tranne l’outfit. Infatti, Kawhi Leonard è sceso sul parquet dello Staples Center con una maschera protettiva.

Il due volte campione NBA era stato costretto a saltare le ultime due partite, compresa la clamorosa sconfitta con i Dallas Mavericks per 124 a 73, a causa di un colpo fortissimo rifilatogli dal compagno Serge Ibaka nella partita contro i Denver Nuggets. Colpo che gli aveva distrutto il labbro, a cui sono stati applicati otto punti di sutura. Dunque, Kawhi Leonard ha indossato la maschera per proteggere soprattutto la sua bocca da altri eventuali scontri. E nella conferenza stampa post partita, si è lasciato andare con la simpatia:

“I miei compagni hanno iniziato a chiamarmi ‘Leatherface’, o cose del genere. E Serge [Ibaka] non deve parlare troppo. È sul mercato, dunque chiunque lo voglia ci faccia sapere che stiamo cercando di scambiarlo.”

