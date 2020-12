Risultati NBA: super Brown da 42 punti, bene anche Nets e Lakers

(1-3) Memphis Grizzlies 107-126 Boston Celtics (3-2)

I Boston Celtics vincono contro Memphis dominando fin dal primo minuto di gioco, concludendo poi la partita con un vantaggio di 19 punti. Protagonista assoluto della serata al TD Garden Jaylen Brown, che segna il suo nuovo career high da 42 punti, di cui 18 realizzati solo nel secondo quarto, prima di sedersi in panchina nell’ultimo periodo a risultato già deciso. I 42 punti sono arrivati in maniera quasi chirurgica: Brown ha concluso la serata con un 15/21 dal campo e 7/10 da tre punti.

Per i Celtics buone prestazioni anche per Jayson Tatum (16 punti) e Marcus Smart (14 punti e 4 assist), che hanno anche loro riposato nell’ultimo quarto della partita. I Grizzlies invece pagano le assenze di Morant, fuori per infortunio, e Jaren Jackson Jr, a cui si aggiunge anche Grayson Allen, uscito nel primo tempo per un problema alla caviglia. Da segnalare la doppia doppia del sempre affidabile Valanciunas, che mette a referto 20 punti e 11 rimbalzi in 24 minuti.

(3-1) Atlanta Hawks 141-145 Brooklyn Nets (3-2)

Dallo scontro al vertice della Eastern Conference escono vincitori i favoriti Brooklyn Nets, i quali hanno la meglio in una partita molto equilibrata in cui nessuna delle due squadre riesce a dare l’accelerata necessaria per imporsi. Il palcoscenico della sfida, nel bene e nel male, è tutto di Kyrie Irving. Dopo un primo tempo in cui non riesce semplicemente a entrare in partita Kyrie, nell’ultimo quarto decisivo, sale in cattedra segnando 17 dei suoi 25 punti messi a referto.

Dopo Irving è impossibile non citare Kevin Durant, che sfiora la prima tripla doppia – 33 punti, 11 rimbalzi e 8 assist – in maglia Brooklyn Nets. Conferma quanto di buono ha fatto vedere in questo inizio di stagione Joe Harris, che mette a referto 23 punti in 31 minuti tirando 6/8 da tre punti. Guidano gli Hawks la coppia John Collins – Trae Young, ma i 30 punti a testa segnati dal giovane duo non bastano per portare a casa la quarta vittoria stagionale e rimanere imbattuti.