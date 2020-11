NBA, Jaylen Brown ricorda il suo esordio nella lega

La prima volta su un campo NBA è sempre indimenticabile. Jaylen Brown però non si scorderà mai la sua prima partita da titolare, ossia nella quinta gara della sua carriera all’interno della lega. I Boston Celtics giocavano a Cleveland, contro i Cleveland Cavaliers di LeBron James. Per Brown fu un’esperienza unica. A 19 anni marcare uno dei più grandi giocatori di sempre.

Jaylen Brown ha svelato com’è stata la sua prima partita da titolare. Queste le sue dichiarazioni:

“Giocavamo a Cleveland contro i Cleveland Cavaliers. Prima della partita, Brad Stevens mi disse che sarei partito in quintetto. Quella fu la mia prima partita in NBA da titolare. Mi dissero che dovevo marcare LeBron James. Avevo 19 anni e giocai una buona partita. Feci di tutto per far vincere il mio team. Andammo vicino a vincere il match ma infine perdemmo. La mia prima gara in quintetto fu incredibilmente contro LeBron James… segnai 19 punti. Fu un bel momento”.

Iniziò così la carriera di uno dei giocatori più importanti degli odierni Celtics. Brown, anche in questa ripresa di stagione, ha dimostrato tutto il suo talento e sembra proprio che possa diventare uno dei volti più importanti di questa lega.

Ai Celtics però manca quel qualcosa per raggiungere le Finals. Il massimo risultato che hanno raggiunto in questa particolare annata, è stato arrivare alle Eastern Conference Finals, perse quest’anno contro i Miami Heat. Il talento in casa Boston c’è, serve solo aggiungere qualche singolo tassello nel posto giusto.

LEGGI ANCHE:

NBA, Steve Nash e la morte di Kobe Bryant: “Ricordo perfettamente dov’ero”

Disney pronta a girare il biopic di Antetokounmpo nel 2021

NBA, Frank Vogel e l’asterisco Lakers: “Abbiamo vinto in condizioni straordinarie”