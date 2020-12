Il giorno del suo 36esimo compleanno LeBron James si è regalato un altro record. Con la vittoria contro gli Spurs nella notte italiana la striscia di partite consecutive con almeno dieci punti segnati da parte di “King James” è arrivata a mille. Un numero davvero impressionante che ci fa capire la longevità di uno dei cestisti più grandi di sempre. A fine serata, conclusa con 26 punti e la vittoria, LeBron ha detto:

“Ogni volta che scendo sul parquet sono pronto e cerco sempre di giocare nel miglior modo possibile. Quando indosso la divisa devo fare cose che possano aiutare la mia squadra a vincere la partita. E può essere segnare, andare forte a rimbalzo, difendere, fare assist o fare anche le più piccole cose. Devo essere disponibile per i miei compagni ogni volta che sono in campo e anche in panchina. E sono stato molto fortunato a poterlo fare durante la mia carriera per gran parte di essi”

LeBron aveva già sorpassato Michael Jordan per la più lunga striscia di partite consecutive in doppia cifra nella storia della NBA il 30 marzo del 2018. L’ultima volta che James ha segnato meno di dieci punti risale al 5 gennaio 2007, quando ne segnò otto contro i Milwaukee Bucks. Quando gli è stato chiesto cosa pensasse del record del compagno di squadra Anthony Davis ha risposto:

Per concludere l’intervista, LeBron ha aggiunto:

“Mentirei se dicessi di poter spiegare cosa vogliano dire per me questi record e come ci sono arrivato. In realtà non ha tutto un senso. Ma cerco di trarre tutto il meglio possibile da questa grande opportunità che ho. Credo di essere uno dei prescelti, e devo fare la differenza non solo nello sport ma anche fuori dal campo da basket. Non posso sprecare tutti i doni che mi sono stati fatti nella mia vita”