La NBA piange KC Jones, leggenda Celtics: da Bill Russell a Larry Bird

I Boston Celtics sono in campo per la sfida natalizia contro i Brooklyn Nets a poche ore dalla notizia che ha funestato la NBA nel pomeriggio americano: all’età di 88 anni si è spento KC Jones, Hall of Famer, membro della dinastia biancoverde degli anni Sessanta e allenatore dei Celtics di Larry Bird negli anni anni Ottanta. Ricordiamo che i Celtics portano sulla canotta anche una patch in memoria di Tommy Heinsohn, voce storica di tanti dei successi della franchigia, scomparso di recente.

Le parole del commissioner NBA Adam Silver nel comunicato di cordoglio diffuso dalla lega:

I just received a call letting me know my x-roommate/teammate & most of all friend the great KC Jones passed this morning. Prayers to his family. We have been friends for almost 60yrs, this our last photo together. Friends for life #2020Usuck! #RIP ⁦@NBA⁩ ⁦@celtics⁩ pic.twitter.com/Ia6yZB5l2x

— TheBillRussell (@RealBillRussell) December 25, 2020