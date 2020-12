NBA, Harden si complimenta con coach Silas dopo la sconfitta di Houston

Nonostante sia alla prima esperienza da head coach, Stephen Silas ha già dovuto gestire diverse situazioni difficili. Dopo il putiferio scoppiato a Houston durante l’offseason e la preseason, infatti, i Rockets hanno cominciato la stagione con due sconfitte di vila, per mano dei Trail Blazers e dei Nuggets.

Il problema principale per il nuovo allenatore rimane il malumore della sua stella, James Harden. Nonostante un debutto superlativo da 44 punti e 17 assist, infatti, il giocatore continua a richiedere una trade ad ogni costo, dimostrando nel frattempo di essere pronto a qualsiasi sforzo per arrivare al suo obiettivo.

In un clima ancora così incandescente, sembra però che Harden e Silas stiano iniziando a sviluppare un certo feeling, almeno sul campo. Dopo la sconfitta contro Denver, infatti, The Beard ha rivolto parole di stima per il suo coach, come riportato da Mark Medina di USA Today:

[Silas] ha fatto un ottimo lavoro. [È] molto convinto, sa che schemi chiamare e sa come schierare i suoi giocatori.

Lo stesso Silas si è detto felice del supporto di Harden, volendo inoltre sottolineare la professionalità della guardia:

È molto bello sentire un giocatore che apprezza il tuo lavoro, soprattutto da nuovo head coach. Credo nelle cose che sto facendo, ma poter aver un feedback da lui [Harden] e dagli altri ragazzi è comunque gratificante. [Harden] si è messo a completa disposizione da quando è arrivato. Si sta allenando molto bene, facendo sempre buone domande e parlandomi in disparte delle cose che vede sul campo.

Nonostante le parole di apprezzamento del #13 dei Rockets, sembra ormai impossibile pensare ad un ripensamento del giocatore, impaziente di poter competere in una squadra più attrezzata.

