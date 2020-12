NBA, Wiggins dopo la prima vittoria degli Warriors: “Devo continuare ad essere aggressivo”

Andrew Wiggins, prima scelta al Draft 2014, sta ancora cercando di esprimere al meglio il suo talento nel mondo NBA. Dopo aver trascorso le prime cinque stagioni della sua carriera a Minnesota tra alti e bassi, il canadese è approdato ai Golden State Warriors nel febbraio 2020, alla ricerca di una svolta.

Anche se i soliti problemi di rendimento si sono già presentati anche a San Francisco, Wiggins è stato uno degli elementi determinanti per gli Warriors nella prima vittoria stagionale contro i Chicago Bulls. L’ala piccola ha infatti messo a referto 19 punti, 9 rimbalzi, 4 assist e 1 stoppata, con una prestazione all-around di tutto rispetto.

Come riportato da NBC Sports, il giocatore ha attribuito l’ottima prestazione ad un approccio più aggressivo:

Devo solo avere la mentalità adatta per continuare a migliorare. Non ho tirato bene nelle prime due partite. Devo continuare ad essere aggressivo, attaccare il ferro e ottenere falli da subito – [devo] vedere la palla entrare [dall’inizio].

Anche parlando dei quattro assist ottenuti, l’ex-Timberwolves ha enfatizzato l’importanza delle penetrazioni per attrarre le difese avversarie:

Cerco solo di coinvolgere i miei compagni di squadra. Attaccando il canestro, posso passare la palla a un compagno smarcato se la difesa collassa [su di me]. È qualcosa a cui sono abituato. Sono a mio agio in questo tipo di situazioni.

Come ogni anno, la vera incognita per Wiggins sarà riuscire a dare continuità alle proprie prestazioni, evitando cali di concentrazione e serate da dimenticare al tiro. Anche considerando le difficoltà di alcuni altri compagni di squadra, Golden State necessita disperatamente di un giocatore in grado di spalleggiare Curry in attacco.

