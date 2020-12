NBA, Damian Lillard: “Giocare contro i Lakers è sempre una sfida”

Nell’ultima partita della notte NBA i Portland Trail Blazers hanno sconfitto i Lakers guadagnando la seconda vittoria di stagione. Il protagonista della serata per la squadra dell’Oregon non poteva non essere Damian Lillard. Dame ha guidato i suoi grazie a 31 punti messi a referto in 36 minuti di permanenza sul parquet e dopo la partita ha tenuto l’intervista post-gara a Center Court, programma di NBATV, parlando proprio degli avversari:

“Sapevamo che i Lakers erano ancora stanchi dalla scorsa stagione, hanno avuto meno riposo di noi, e per questo dovevamo venire a L.A. e vincere. Loro sono una squadra veloce che può alzare il ritmo a ogni azione, e possono far molto male in transizione. Ma sapevamo anche che se fossimo riusciti a fermarli nel loro punto forte ce la saremmo potuta giocare. E ci siamo riusciti, e alla fine abbiamo portato a casa la vittoria. Ogni volta che gioco contro i Lakers è una sfida, e devi essere aggressivo per tutti i 48 minuti se vuoi portare a casa il risultato”

Insieme a Dame l’altro protagonista della serata è stato Gary Trent Jr. La giovane guardia (compirà 22 anni il prossimo 18 gennaio) si era già messa in luce nella bolla, e contro i Lakers ha messo a segno 28 punti in uscita dalla panchina. Lillard non ha potuto non elogiare l’apporto offensivo del giovane compagno di squadra:

“La crescita [di Gary Trent] è stata fantastica. Nel suo anno da rookie non era neanche nella rotazione, ha iniziato a mettersi in mostra nella seconda metà del suo secondo anno e nella bolla, beh, è esploso. Per questa stagione tutti noi ci aspettavamo qualcosa da lui, e abbiamo visto stanotte come ha giocato”

I Portland Trail Blazers non sono certo famosi nella lega per la loro difesa, ma Damian Lillard ha sottolineato l’importanza della difesa e di come lui e i compagni si stiano impegnando per migliorare in quella metà campo:

“Ogni anno vogliamo essere la miglior squadra in attacco, ma dobbiamo fare quel passo in avanti in difesa se vogliamo vincere. Quando giochi contro una grande squadra offensiva come i Lakers di stanotte non è mai facile ma bisogna lottare. Bisogna lottare fisicamente, comunicare tra di noi, e i risultati arriveranno proprio come oggi”

