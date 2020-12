NBA, James Harden ancora convinto: spinge per la cessione da Houston

Nonostante manchino poco meno di dieci giorni all’inizio ufficiale della stagione 2020-2021, gli Houston Rockets hanno ancora un grosso problema da risolvere.

È da diverse settimane che se ne parla e le voci si fanno sempre più insistenti. James Harden continua ad essere scontento, pronto a lasciare la squadra, ma la dirigenza ancora non è riuscita a scambiare il giocatore. Di fatto, i Rokcets hanno avviato una trattativa con i Brooklyn Nets e i Phladelphia 76ers, ma entrambe difficilmente cederanno i propri giocatori chiave in vista dell’imminente inizio della regular season. Da segnalare anche i Milwaukee Bucks e i Miami Heat che, specialmente per questi ultimi, sembra ipotizzabile una trade che possa soddisfare entrambe le parti.

Chiaramente ora la situazione in casa Rockets comincia a farsi complicata e, nonostante i nuovi giocatori aggiunti al roster, The Beard non mostra segni di cedimento.

Come confermato da Adrian Wojnarowski, infatti, pare che la presenza di John Wall non influirà sulle scelte di Harden, disinteressato dal creare un duo con il nuovo compagno di squadra e intenzionato a cambiare aria per giocare in una contender dopo i numerosi anni passati in Texas

ESPN reporting with @RamonaShelburne: The arrival of John Wall has left All-NBA guard James Harden unmoved and uninterested in pursuing a new partnership and the franchise star continues to push the Houston Rockets for a trade. https://t.co/v1ldmebYqd — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 14, 2020

Servirà ben altro per convincere il giocatore a restare, ma anche se questo dovesse partire, la franchigia può ben sperare nelle risorse che ha. Di fatto l’ex Washington Wizard è sembrato a suo agio sul parquet nonostante non giocasse una partita ufficiale NBA da dicembre del 2018. La preseason ha dato modo anche a DeMarcus Cousins di scendere finalmente in campo, fino ad ora costretto ad un lunghissimo stop per un infortunio al crociato subìto prima ancora che la stagione 2019-2020 cominciasse.

Comunque sia, per cedere Harden i Rockets vorranno in cambio giovani giocatori di talento o scelte al primo giro dei prossimi Draft. Solo così la franchigia potrà ricominciare senza sconvolgere ulteriormente il roster, già fortemente penalizzato per la partenza della propria stella.

Con il Barba sempre più insistente la situazione si evolverà di certo nelle prossime settimane, anche se nulla al momento è certo.

