Brutte notizie in casa Memphis. Dopo gli esami strumentali effettuati in giornata, i Grizzlies dovranno rinunciare a Ja Morant per almeno 1 mese. Secondo quanto riporta Shams Charania, infatti, la stellina ha riportato distorsione alla caviglia sinistra di grado 2. Il giocatore dovrà rimanere a riposo tra le 3 e le 5 settimane, dopodiché il Rookie of The Year verrà rivalutato dallo staff medico.

Memphis Grizzlies young star Ja Morant will miss 3-to-5 weeks due to Grade 2 left ankle sprain. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 29, 2020

L’infortunio alla caviglia è nato da una goffa caduta sul piede di Timothe Luwawu-Cabarrott, nel tentativo di bloccare il tiro di quest’ultimo. Morant era stato poi portato negli spogliatoi e, dopo i primi controlli, era tornato in panchina per sostenere la squadra. Atteggiamento particolarmente apprezzato da coach Taylor Jenkis.

Ora, per Memphis, c’è da resistere verosimilmente fino a fine gennaio. Il record della franchigia del Tennessee è di 1-2. La prossima sfida in calendario sarà contro Boston.

