NBA, Brandon Ingram e Domantas Sabonis eletti Player of the Week nelle due Conference

Domantas Sabonis e Brandon Ingram sono stati eletti Player of the Week della prima settimana NBA 2020-21, rispettivamente per Eastern e Western Conference.

Sabonis e Ingram, entrambi alla quinta stagione NBA, hanno iniziato con le marce alte la stagione. Il lituano ha viaggiato a 24.3 punti, 11 rimbalzi e sette assist di media nelle tre partite disputate sin qui, con il 44.4% da oltre l’arco – tre tentativi da a partita. Highlight della settimana di Sabonis il tiro vincente contro i Boston Celtics, che ha permesso ai Pacers di restare imbattuti [3-0].

Ingram, Most Improved Player in NBA nella passata stagione, ha impressionato in queste prime uscite, mantenendo una media di 26.7 punti, 7.3 rimbalzi e 6.7 assist, con il 47.4% da tre punti su quasi cinque tentativi a sera. I Pelicans hanno vinto nella notte la prima partita casalinga stagionale, dopo la doppia trasferta in Florida, contro i Raptors, costretti a Tampa dalla situazione pandemica, e gli Heat [2-1 il record attuale].

