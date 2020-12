NBA, LeBron James felice dei miglioramenti di Kyle Kuzma

Dopo la netta vittoria nella notte contro i Minnesota Timberwolves, i Lakers hanno fatto un primo bilancio di questo inizio di stagione. LeBron James, nel classico post-partita, ha affrontato anche l’argomento Kuzma, il quale ha sostituto in maniera egregia Anthony Davis, quest’ultimo dichiarato out contro Minnesota per recuperare da acciacchi fisici. Kuz ha destato buone impressioni, chiudendo il match con 20 punti in 29 minuti. Queste le parole di LeBron sull’ala:

“Ha questa capacità di segnare, lo sappiamo tutti. Possiede buonissime capacità di mettere tiri importanti, sia quando è aperto sia con un difensore addosso. È stata una annata importante per lui, si inizia ad intravedere un miglioramento netto rispetto al passato. Guardate il passaggio che ha fatto per KCP in transizione o il passaggio che ha dato a Trez per la schiacciata. Comincia a fare azioni strutturate e legge il gioco in maniera corretta. Qualcosa che non aveva mai fatto prima. Fa parte del suo processo di miglioramento.”

Quindi sono arrivate anche le dichiarazioni del diretto interessato, felice di ricoprire un ruolo importante ai Lakers, dietro a LeBron e Davis:

“Abbiamo molta potenza di fuoco in attacco. Poi alcuni di noi sono chiamati a rispondere quando altri non possono giocare per vari motivi. Con il potenziale che abbiamo e il modo in cui è stata costruita la squadra, per me non si tratta solo di segnare. Cerco di elevare il gioco e fare quello che devo fare, come prendermi maggiori responsabilità offensive. Cerco di cogliere l’occasione. In una stagione del genere, con vari back-to-back e senza riposare troppo, il coach dovrà far riposare qualche volta LeBron e AD. Questa cosa mi permetterà di avere diverse occasioni per dimostrare il mio lavoro. Lavoro ogni giorno per essere pronto.”

