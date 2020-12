NBA, Antetokounmpo commenta il brutto inizio di stagione di Milwaukee

Non certo una partenza brillantissima per i Milwaukee Bucks 2020-21. La compagine del Wisconsin, infatti, nelle prime 4 uscite stagioni ha raccolto un magro bottino di 1 vittoria e 3 sconfitte. Qualcosa di cui non preoccuparsi nell’immediato, poiché la stagione è ancora molto lunga, ma certo qualche campanello d’allarme dev’essere spuntato dopo aver perso di 20 punti contro i New York Knicks. Eppure, dopo la partita di Natale, le premesse sembrano essere diverse con la vittoria netta contro i Golden State Warriors. Antetokounmpo, per l’occasione, aveva dichiarato:

“I Milwaukee Bucks quest’anno giocano meglio… stiamo meglio in campo. Abbiamo aggiunto in roster alcuni ragazzi fantastici. Stanno giocando nel modo giusto e una volta che ci conosceremo tutti quanti, sarà ancora più bello. Saremo divertenti da guardare.”

Pensiero che è cambiato dopo la sconfitta contro i Knicks che in qualche modo ha aperto gli occhi alla compagine allenata da Budenholzer. Giannis ha commentato la prestazione in questo modo:

“Fa un po’ male subire questa sconfitta. Dobbiamo cercare di essere migliori, dobbiamo giocare meglio, dobbiamo giocare l’uno per l’altro, difendere meglio, combattere di più. Abbiamo dato agli avversari l’opportunità di fare bene. Dobbiamo dare a loro il giusto credito. Dobbiamo cercare di rendere le cose più complicate agli avversari. Hanno avuto vita troppo facile. Se non lotti in ogni azione, in ogni centimetro, allora subiremo sempre.”

Leggi Anche

NBA, LeBron James felice dei miglioramenti di Kyle Kuzma

NBA: il polso di Towns verrà rivalutato tra una settimana

I 10 migliori tiratori da 3 punti nella storia della NBA