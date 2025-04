Haliburton definito il più sopravvalutato della NBA dai giocatori. Lui: “Non mi interessa”

Cosa succede quando chiedi a oltre cento giocatori NBA, in forma rigorosamente anonima, chi secondo loro è il più sopravvalutato della lega? Succede che qualcuno fa il nome di Tyrese Haliburton. Anzi, più di qualcuno. È lui il giocatore che ha raccolto più “voti” in questa poco invidiabile categoria secondo un sondaggio realizzato da The Athletic. A stretto giro è arrivata la reazione, per nulla banale, del diretto interessato.

“Non ho un commento particolare da fare… mi interessa solo il nostro spogliatoio, e vincere le partite. So di avere fiducia in me stesso e che i miei compagni hanno fiducia in me, non mi preoccupo di quello che pensano gli altri. Sto bene, non me ne potrebbe importare di meno.”

Anche coach Rick Carlisle è corso immediatamente in suo soccorso:

“Questo sondaggio è una str***ata. Ho letto che tra gli altri ‘sopravvalutati’ ci sono Antetokounmpo e Butler, vorrei vedere le facce di quelli che hanno votato questi giocatori (il sondaggio è anonimo). E’ una cosa vergognosa”

