L’annata dei Brooklyn Nets subisce subito un arresto. Dopo sole quattro partite di regular season, infatti, la franchigia newyorchese dovrà fare a meno di Spencer Dinwiddie per il resto della stagione. La guardia, uscita malconcia dalla gara persa nella notte contro gli Charlotte Hornets, ha riportato la parziale rottura del legamento crociato anteriore destro. Gli esami strumentali del caso non hanno evidenziato altri danni strutturali al suo ginocchio.

Brooklyn Nets starter Spencer Dinwiddie has suffered a partially torn ACL in his right knee, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. It was suffered on contact, and there is no other structural damage in the knee.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 28, 2020