Risultati NBA: Damion Lee allo scadere per i Warriors, vincono anche i Lakers

(1-2) Dallas Mavericks 124-73 Los Angeles Clippers (2-1)

Che batosta! La partita delle 21:30 italiane doveva essere, almeno sulla carta, uno scontro alla pari tra due corazzate della Western Conference. Ma sono bastati pochi minuti per capire come sarebbe andata a finire, e i Clippers sono affondati già nel primo tempo, concluso con un parziale di 27-77. Secondo quanto riporta ESPN, è il più grande svantaggio della storia della NBA da quando è stata introdotta la regola dei 24 secondi.

The Mavericks' 50-point halftime lead over the Clippers today marks the largest halftime lead in NBA history. The Mavericks are also the first team in NBA history to outscore their opponent by 50 points over any two-quarter span in one game. h/t @EliasSports pic.twitter.com/NbmXqs4LZt — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 27, 2020

Luka Doncic chiude la gara con 24 punti, 9 rimbalzi e 8 assist in 26 minuti di permanenza sul parquet. Per i Mavs Josh Richardson ne mette 21, seguito da Tim Hardaway che conclude la sua partita con 18 punti. Tra gli avversari Serge Ibaka sfiora la doppia doppia mettendo a referto 13 punti e 9 rimbalzi in 20 minuti di gioco, mentre delude Paul George, che chiude la sua partita con un esiguo 4/13 dal campo, un ancora più insufficiente 0/6 dall’arco dei tre punti e un plus-minus di -29.

(2-1) Brooklyn Nets 104-106 Charlotte Hornets (1-2)

In una partita più equilibrata del previsto gli Hornets riescono ad avere la meglio sugli avversari costandogli la prima sconfitta stagionale. Le due squadre rimangono appaiate per gran parte della partita, almeno fino alla fine del terzo quarto, quando gli Hornets aprono un parziale che li porta fino al +16. Gli avversari tentano una rimonta nel finale ma non c’è abbastanza tempo per recuperarla.

Charlotte è stata brava soprattutto nel pitturato, dove realizza 64 punti, molti di più rispetto ai 26 avversari. Il migliore della notte è Gordon Hayward, che conclude la sua partita con 28 punti, 7 assist e 6 rimbalzi con un 12/20 dal campo. Terry Rozier ne mette 19, tra cui due tiri liberi molto importanti nel finale e un super poster ai danni di KD. Ai Nets non basta la magica coppia Durant-Irving, i quali guidano la baracca anche stanotte rispettivamente con 29 e 25 punti.

(3-0) Orlando Magic 120-113 Washington Wizards (0-3)

Gli Orlando Magic continuano a vincere portandosi a casa anche la seconda contro Washington, che invece rimane ancora ferma a zero vittorie di stagione. Gli Wizards rimangono avanti per gran parte della partita, ma a Orlando riesce un prodigioso recupero in un finale assai tirato. Protagonisti della sfida Markelle Fultz e Terrence Ross, che concludono entrambi la partita con 26 punti. Altre prestazioni importanti quelle di Vucevic, che segna un tiro in post decisivo con 25,1 secondi sul cronometro dell’ultimo quarto, ed Evan Fournier. Agli Wizards non basta un Bradley Beal da 29 punti ma con qualche problema al tiro (10/29 dal campo e 0/7 dall’arco) mentre Russell Westbrook non è sceso in campo.