Alterco tra il padre di Haliburton e Antetokounmpo. Il greco: “Io ho vinto un titolo NBA”

I Milwaukee Bucks hanno detto addio ai Playoff NBA 2025 dopo la clamorosa eliminazione al primo turno contro gli Indiana Pacers. Il tutto in una gara 5 che si è risolta solo nei secondi finali grazie al game winner di Tyrese Haliburton, il giocatore etichettato più sopravvalutato della Lega dai suoi colleghi. Al termine del match, il padre del playmaker è entrato in campo provocando Giannis Antetokoumpo, sventolandogli di fronte l’asciugamano del figlio. Un gesto che non è ovviamente piaciuto al greco che nel post-partita ha replicato in questa maniera:

“Io credo che occorra essere umili anche quando si vince, ma qualcuno ritiene che la vittoria porti con sé il diritto a mancare di rispetto nei confronti degli avversari. Io comunque un titolo l’ho vinto, loro no”.

D’accordo anche Tyrese, il quale ha voluto fin da subito chiedere scusa alla stella dei Bucks:

“Non condivido il comportamento tenuto da mio padre questa sera, capisco che fosse esaltato dal mio canestro decisivo ma gli ho parlato e spiegato perché ha sbagliato e parlerò anche con Giannis per scusarmi”.

Leggi Anche:

NBA, i Miami Heat pronti alla rivoluzione

NBA, qual è la squadra favorita per vincere il titolo?

NBA, quante chance hanno i Lakers di rimontare dal 1-3? La statistica fa paura