NBA, Sabonis sul tiro della vittoria: “Il coach si fida di me”

È stata una nottata particolarmente positiva, quella degli Indiana Pacers. La vittoria sui Celtics diretti concorrenti nella Eastern Conference è arrivata grazie ad una grande prestazione di squadra, culminata nel tiro di Domantas Sabonis:

NO ANSWERS FOR @DSABONIS11 💪

Il susseguente tiro libero è stato sbagliato da Sabonis, ma i Pacers hanno difeso di squadra contro l’ultimo possesso avversario, riuscendo comunque a portare a casa la vittoria. Così il lituano, nel post-partita:

“Il coach è un genio. Ha una giocata diversa per ogni situazione. Crede in ognuno di noi, ci rende tutto più facile. Noi ci fidiamo di lui, e cerchiamo di eseguire quello che vuole nella miglior maniera possibile”

“Il coach si fida di me, quando ho la palla in mano per l’ultimo possesso. È una sensazione fantastica, questa fiducia”