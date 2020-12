Nella notte NBA fuori sia Durant che Irving in casa Nets

Nella sfida di questa notte, contro i Memphis Grizzlies, i Brooklyn Nets dovranno fare a meno sia di Kevin Durant che di Kyrie Irving. La franchigia newyorkese infatti, come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, ha deciso di tenere a riposto i due All-Star.

Nets are resting Kyrie Irving tonight, Nets say. Both Durant and Irving out vs. Memphis. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 28, 2020

Per il playmaker dell’Ohio dovrebbe essere semplicemente una scelta precauzionale. Mentre per Durant la scelta è dettata dalla necessità di non affaticare troppo l’ex Sonics dopo il ritorno sul parquet. Il due volte campione NBA infatti ha saltato l’intera stagione passata a causa della rottura del tendine di Achille ed è tornato a giocare solo lo scorso mese.

Brooklyn quindi che si presenterà a ranghi ridottissimi contro i Grizzlies, dato anche l’infortunio occorso a Spencer Dinwiddie. Una batosta, quella dell’infortunio al play, che sconvolge molti dei piani in casa Nets e che costringe la dirigenza a curare la salute delle sue stelle in maniera ancor più maniacale.

Con l’infortunio di Dinwiddie infatti Brooklyn aumenterà ancora di più la propria dipendenza dal gioco di Durant e Irving. Sin dall’inizio di stagione la coppia ha accentrato il gioco offensivo dei neri su di sé, producendo oltre il 50% dei punti totali di squadra negli ultimi due incontri.

Contro Memphis, la palla passerà tra le mani di Joe Harris e, soprattutto, Caris LeVert. Il conterraneo di Irving infatti quest’anno è chiamato a dimostrare di poter giocare in una contender e la titolarità acquisita per il resto della stagione potrebbe essere l’occasione per il salto di qualità. Senza i due leader l’incontro di stasera potrà diventare una prima prova di maturità per la 26enne guardia-ala.

