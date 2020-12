NBA, Houston Rockets solo in 9 con Portland: James Harden ci sarà

Gli Houston Rockets inizieranno la propria stagione domenica, contro i Portland Trail Blazers. I Rockets però non avranno a loro disposizione molti giocatori. Infatti la squadra, partita per giocare il match contro i Blazers, sarà solo composta da 9 giocatori (uno in più del minimo imposto della NBA).

Tutte le assenze sono dovute al rigido protocollo NBA e alla conseguente quarantena di diversi componenti della compagine texana. Infatti, alcuni giorni prima dell’inizio della stagione, due giocatori sono risultati positivi al Covid-19, facendo slittare la partita contro gli Oklahoma City Thunder. Le assenze dei Rockets sono pesanti: alla squadra mancheranno DeMarcus Cousins, John Wall, Eric Gordon, Ben McLemore, Kenyon Martin Jr. e Mason Jones.

Tuttavia gli Houston Rockets potranno contare su James Harden. Il numero 13 dovrà caricarsi la squadra sulle spalle per far vincere la partita.

Rockets star James Harden has traveled to Portland and been cleared to play vs. the Blazers tonight, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 26, 2020