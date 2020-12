Nella vittoria dei Brooklyn Nets per 123-95 sui Celtics c’è lo zampino di Kevin Durant: insieme a Kyrie Irving, top scorer della partita, l’ex Warriors ha condotto la banda di Steve Nash alla seconda vittoria stagionale.

Con 29 punti, 4 rimbalzi, 3 assist, il 56,2% dal campo e il 75% da tre, Kevin Durant ha lasciato tutti a bocca aperta. Tra questi c’è, ovviamente, anche Steve Nash, suo allenatore, che commenta commenta così la prestazione di KD:

“Dopo tutti questi anni, è ancora impressionante guardarlo giocare: grazie alla sua lunghezza, alla sua bravura, abilità e mobilità è ancora in grado di giocare così, anche da subentrato. Nella sua mente, correre in quel modo non è niente, ma per i comuni mortali è una cosa impensabile: per loro è impossibile giocarci contro.”