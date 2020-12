La brutta sconfitta subita dai Golden State Warriors contro i Bucks (99-138 ndr) è stato un brutto colpo per Steph Curry & Co. Ma è lo stesso Curry a predicare calma: secondo il numero 30 Warriors, infatti, questo è un anno particolare, di ricostruzione.

Nel dopo partita, Curry ha spiegato che la squadra, composta per lo più da giovani, non deve sentire la pressione degli anni scorsi. Queste le sue parole riportate da Nick Friedell di ESPN:

Steph Curry doesn't want his younger teammates to feel burdened by the Warriors success over much of the last decade — but after the last two blowout losses he also understands how important it is for his new teammates to turn things around quickly. https://t.co/ZvyWrjGc62

— Nick Friedell (@NickFriedell) December 26, 2020