NBA, Giannis Antetokounmpo: “Siamo migliori dello scorso anno”

39 punti. Questa è stata la differenza tra gli Warriors e i Bucks nella seconda partita di Natale, conclusasi sul 138 a 99. Lo scarto è il secondo più grande di sempre per una partita del Christmas Day, e non c’è mai stata davvero competizione nei 48 minuti sul parquet. I Bucks sono sembrati semplicemente troppo forti, e i Warriors hanno sofferto anche a causa delle assenze di Klay Thompson e Draymond Green. Il due volte MVP Giannis Antetokounmpo ha avuto delle difficoltà nella metà campo offensiva, finendo la partita con 15 punti e 4/14 dal campo, ma nell’intervista post partita Giannis non ha potuto non far notare il grande miglioramento complessivo della squadra:

“Quest’anno i Milwaukee Bucks sono buoni…sono anche migliori dello scorso anno. Abbiamo delle ottime nuove aggiunte al roster. Stanno giocando nel modo giusto, e una volte che riusciremo a legarci bene e trovare la giusta chimica saremo ancora meglio. Sarà molto divertente da vedere”

Tra i nuovi arrivati hanno particolarmente brillato Jrue Holiday (12 punti, 6 assist e +23 di plus-minus), D.J. Augustin (13 punti e 3/3 dall’arco dei tre punti in 13 minuti di gioco) e Bobby Portis (doppia doppia da 10 punti e 12 rimbalzi). A guidare l’attacco di Milwaukee ci ha poi pensato un ottimo Khris Middleton. Il due volte All-Star ha finito la partita con 31 punti, raggiungendo Kareem Abdul-Jabbar nella lista esclusiva dei giocatori dei Bucks con almeno due partite da 30 punti nel Christmas Day. Middleton inoltre ha fatto vedere anche dei grandi progressi in difesa. Il secondo miglior giocatore dei Bucks a fine serata ha detto:

“Spesso vuoi quasi diventare pazzo dicendoti che c’è sempre qualcosa in cui puoi ancora migliorare e vuoi provare ad essere perfetto anche se non puoi mai davvero esserlo. Ma tutto questo è fatto apposta per cercare di divenare un giocatore di pallacanestro il più completo possibile, e non solo uno scorer o un tiratore”

