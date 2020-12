NBA, Rajon Rondo: “Derrick Rose ai Bulls era inarrestabile”

Tutti abbiamo amato Derrick Rose quando vestiva la maglia dei Chicago Bulls. Il play era uno spettacolo per gli occhi e con lui Chicago sognava in grande. Dopo aver vinto l’MVP, il prossimo passo sarebbe stato quello di portare la sua squadra al titolo. Solo un grave infortunio costrinse il giocatore ad una carriera diversa da quella prevista. Da lì in poi, una serie di continui problemi fisici ne hanno modificato l’esplosività, come gli obiettivi.

La vecchia versione di Derrick Rose, però, è rimasta impressa nelle menti di tifosi e giocatori NBA. Uno su tutti è Rajon Rondo, il quale non sembra non aver ancora trovato qualcuno a cui possa paragonare l’ex numero 1 di Chicago. All’epoca, la sfida tra Boston Celtics e Bulls ero uno dei match-up più attesi di tutta la stagione, con i Celtics che hanno sempre avuto difficoltà a contenere l’ex MVP. Queste le sue parole durante il podcast All The Smoke:

“Non riesco a trovare nessuno a cui posso paragonare Derrick Rose nel suo prime. Segnava dappertutto, era molto esplosivo. Quando era là fuori, erano problemi per tutti.”

