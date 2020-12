James Harden vuole lasciare i Rockets: una notizia che ha fatto infuriare sia i tifosi di Houston che Stephen Jackson, ex veterano NBA e grande attivista del movimento Black Lives Matter. L’ex giocatore di San Antonio, Indiana e Golden State accusa Harden di non voler aiutare Stephen Silas, neo allenatore dei Rockets.

Tramite un video sul suo profilo Instagram, Stephen Jackson si rivolge direttamente a James Harden:

“I Rockets hanno finalmente un giovane allenatore nero, un giovane allenatore nero che ha un’opportunità e tu non vuoi presentarti all’allenamento: non vuoi giocare per lui. Come ti sembra? Poi ti chiedi perché ogni volta che un allenatore nero trova un lavoro, lo mettono in una situazione pericolosa. Guarda cosa stai facendo. Quello che dovresti fare è giocare per quell’allenatore e farlo sembrare bravo. Costruisci qualcosa di importante con John Wall e DeMarcus Cousins. Ma, ovviamente, preferisci divertirti e andare in giro con i rapper”