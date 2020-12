Mercato NBA, Steve Nash chiaro: “Dinwiddie da utilizzare in una trade? No!”

Offseason particolare quella dei Brooklyn Nets i quali sono stati spesso accostati voci di mercato che li davano in pole position per l’acquisizione di James Harden via trade. I principali media statunitensi, infatti, valutano la franchigia newyorchese la più adatta in termini di asset di mercato da proporre a Houston. I nomi hanno coinvolto Caris LeVert, Jarrett Allen e Spencer Dinwiddie.

Su quest’ultimo Steve Nash è stato chiarissimo, il giocatore è valutato in maniera importante all’interno del suo roster:

“Mi oppongo fermamente allo scambio di Spencer e penso che il front office abbia la stessa mia posizione. È una situazione unica perché Spencer sarà free agent alla fine della stagione, ma noi qui lo amiamo tutti e sappiamo che sarebbe molto difficile ottenere qualcuno di meglio se lo mandiamo via.” “È un grande giocatore di basket, con un grande quoziente intellettivo, che ha un buon senso del gioco. È un atleta straordinario, ed è molto abile. Sa giocare lontano dalla palla, in più posizioni, può creare gioco per i suoi compagni e può segnare facilmente. L’abbiamo visto in passato. Ha da sempre grandi responsabilità in questa squadra, è versatile come pochi. Ci sono molti buchi da tappare intorno a Kevin e Ky, e lui può tapparne un bel po’, sia che si tratti di creare un gioco per loro, o di interpretare un ruolo da tiratore puro, o di spendersi prepotentemente in difesa. È una gioia avere un giocatore come lui.”

