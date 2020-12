NBA, coach Tom Thibodeau elogia Noel e Robinson

Avvio positivo di preseason anche per i New York Knicks, i quali escono vittoriosi dalla partita contro i Detroit Pistons alla Little Caesars Arena. La squadra di coach Tom Thibodeau si impone per 90 a 84 e riparte al meglio dopo esser stata esclusa dal finale di stagione 2019/2020, nella quale si è piazzata al dodicesimo posto della Eastern Conference con 21 vittorie e 45 sconfitte. Notevoli sono state le prestazioni di Nerlens Noel e Mitchell Robinson, elogiati a fine gara dallo stesso allenatore.

I due centri hanno blindato la zona difensiva e hanno evidenziato un particolare feeling. Noel è partito titolare e in 25 minuti di gioco ha messo a referto 10 punti, 8 rimbalzi e un assist, mentre la 36esima scelta al Draft 2018 ha disputato 22 minuti mettendo a segno 2 punti, 7 rimbalzi e un assist. Dunque, insieme hanno combinato 15 rimbalzi e anche 4 blocchi. Prestazioni infiocchettate con queste parole da coach Tom Thibodeau:

“La protezione del ferro è stata elitaria. Sono anche contento della prestazione di Mitchell [Robinson]. Quando si hanno due centri del genere è un grande bonus. E sono davvero molto simili. Non sono sicuro su chi farò giocare da titolare, ma entrambi i ragazzi mi piacciono. E avrò bisogno che tutti e due giochino maestosamente come una squadra.”

Solo uno dei due giocherà costantemente nel quintetto iniziale, ma la loro crescita sarà cruciale per riportare i New York Knicks a giocarsela con le grandi. E in un team privo di una stella più luminosa delle altre, coach Tom Thibodeau avrà bisogno di entrambi.

Leggi anche:

Risultati Preseason NBA, Gallinari 14 punti con Atlanta. Lakers OK nel derby contro i Clippers

NBA, Antetokounmpo e Chris Paul saranno in un film su Disney+

NBA, DeMarcus Cousins è tornato: Io e Wall felici come ai vecchi tempi