Risultati Preseason NBA, Gallinari 14 punti con Atlanta. Lakers OK nel derby contro i Clippers

La prima notte di preseason NBA è terminata. Le squadre, in rullaggio in vista dello start stagione ufficiale programmato per il 22 dicembre, in questi giorni lavoreranno per introdurre in nuovi arrivati con l’obiettivo di costruire una chimica di squadra efficace. È il caso di Atlanta che nella notte ha messo in campo Danilo Gallinari, oppure dei Lakers – privi di Anthony Davis e LeBron James – i quali hanno conquistato il primo derby della nuova annata sportiva.

Atlanta Hawks-Orlando Magic 112-116

Come anticipato poco sopra, la compagine della Georgia ha fatto esordire il nostro Gallo. Nella sconfitta di Atlanta contro Orlando, l’italiano è rimasto in campo per 20 minuti, uscendo dalla panchina come previsto, e realizzando 14 punti con 3/7 dal campo e otto da tiro libero. Anche Bogdan Bogdanovic trova le prime segnature con la canotta degli Hawks, ma è Orlando a compiere il primo scherzetto stagionale con i 18 di Vucevic. Solo 7 punti, invece, per Trae Young in 22 minuti di gioco.

Detroit Pistons-New York Knicks 84-90

I New York Knicks passano contro Detroit, dopo una gara in cui la franchigia newyorchese ha lasciato ben poco agli avversari. Se il primo tempo è stato essenzialmente equilibrato, nel secondo è arrivato lo strappo per la compagine della grande mela. Bene RJ Barrett (15 punti) e Obi Toppin, il rookie di New York, che va a referto con 11 punti. Dall’altra parte segnaliamo un Blake Griffin alla ricerca della miglior condizione (9 punti, 7 rimbalzi e 5 assist) e Derrick Rose (10 punti).

Chicago Bulls-Houston Rockets 104-125

Mentre i Rockets attendono il rientro di James Harden (il quale deve far registrare 6 tamponi negativi prima di tornare in campo con i suoi compagni di squadra, ndr), Houston vince nel primo test di preseason. I texani hanno avuto l’occasione di testare John Wall: il play ha chiuso la gara con 13 punti, 9 assist e 5 rimbalzi in 19 minuti di gioco. Niente male. Anche DeMarcus Cousins in grande spolvero: per lui 14 punti e 5 rimbalzi in 15 minuti sul parquet. Piccoli segnali positivi che fanno ben sperare in casa Rockets.

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers 87-81

Il derby di Los Angeles di preseason se lo aggiudicano i Lakers. I gialloviola, con 9 giocatori attivi, hanno avuto la meglio sui Clippers dopo una gara sostanzialmente equilibrata. Senza Davis e LeBron, la compagine di Vogel ha avuto tempo per far giocare Harrell, Schroder e Wesley Matthews. Fuori, invece, Marc Gasol. Dall’altra parte solamente 3 i punti per Kawhi Leonard in 14 minuti di gioco. Ibaka e Batum, invece, hanno bagnato il loro esordio con 6 e 2 punti rispettivamente.

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings 127-101

Per Sacramento, regular o preseason poco cambia. Arriva la prima sconfitta in pre-campionato per i californiani che devono cedere di fronte a dei Blazers più inquadrati. Per Portland, ovviamente, bene la coppia Lillard e McCollum (15 e 18 punti), ma lo scorer leader di serata è stato Carmelo Anthony: 21 punti per lui in 23 minuti. Dall’altra parte segnaliamo i 23 di Buddy Hield.

