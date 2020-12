NBA, Carmelo Anthony: “Partire dalla panchina è il meglio per la squadra”

Al Moda Center di Portland va in scena la prima gara di preseason della squadra di coach Terry Stotts. I Portland Trail Blazers vincono contro i Sacramento Kings per 127 a 102 e a splendere sono soprattutto il nuovo innesto Harry Giles e il solito Carmelo Anthony. Il nuovo numero 4 dei Blazers gioca 25 minuti di partita e li condisce con 18 punti, 14 rimbalzi e un assist, mentre Melo, nonostante l’età, si dimostra già in versione regular season: 21 punti, 4 rimbalzi e 2 assist.

All’ex New York Knicks sono bastati 22 secondi dal suo ingresso in campo per mettere a segno i primi punti – tripla su assist di Damian Lillard – e 23 minuti per diventare il miglior marcatore della sua squadra. Tutto questo subentrando dalla panchina, perché questo sarà il ruolo di Carmelo Anthony nella nuova a stagione pronta a decollare. Coach Stotts lo vede come giocatore di maggiore impatto tra le seconde linee e, a fine partita, si è espresso con queste parole:

“Vedere Melo entrare dalla panchina e realizzare subito punti è stato bello. Sarà interessante avere tale offensività in panchina, anche se è qualcosa che non ha fatto nel corso della sua carriera. Credo che abbia messo a segno la prima palla toccata, avremo bisogno di questo da lui.”

Poi ha continuato:

“I Blazers hanno uno dei migliori tiratori della lega che entrerà dalla panchina. Questo è ciò che è sempre mancato ai Blazers. Avrà ottime possibilità subentrando dalla panchina.”

Il numero 00, invece, sembra aver digerito le intenzioni dell’allenatore ed essersene fatto una ragione:

“Partire dalla panchina è il meglio per la squadra. È certamente differente, le emozioni sono diverse, i sentimenti sono diversi. Ma una volta che lo superi, si tratta sempre di basket.”

Carmelo Anthony si appresta a iniziare la sua seconda stagione ai Portland Trail Blazers e, anche se partirà dalla panchina, sarà comunque una risorsa preziosissima per la sua squadra.

