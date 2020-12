NBA, Kemba Walker fuori per infortunio: salterà l’inizio di stagione

Ancora problemi al ginocchio per Kemba Walker. Dopo aver terminato la scorsa stagione con un forte dolore all’arto inferiore sinistro, il playmaker di Boston è corso ai ripari durante l’attuale offseason. Come riporta Shams Charania di The Athletic, infatti, Kemba ha subito una iniezione di cellule staminali al ginocchio a cui seguirà un’intensa attività di potenziamento allo stesso. Sicuramente il nativo del Bronx non sarà della partita durante l’inizio della prossima stagione NBA, in programma per il 22 dicembre.

Celtics guard Kemba Walker’s game availability will be updated in first week of January. He is expected to resume on-court activities early this month, after receiving a stem cell injection in his left knee and a strengthening program to prepare for the upcoming season. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 1, 2020

I tempi di recupero non sono ancora chiari, ma si parla di un suo possibile rientro verso metà gennaio. I Celtics, nel frattempo, si sono mossi per tempo durante la free agency firmando come suo sostituto Jeff Teague. L’ex Atlanta Hawks è in cerca di riscatto dopo un’annata in chiaroscuro.

Danny Ainge, lo ricordiamo, ha piazzato anche il colpo Tristan Thompson che andrà invece a coprire la lacuna lasciata da Enes Kanter spedito ai Portland Trail Blazers.

