Dopo quattordici anni di onorata carriera in NBA, Andrew Bogut ha deciso di ritirarsi definitivamente dal basket professionistico.

Il giocatore ha comunicato il proprio addio dai parquet direttamente dai microfoni del podcast Rogue Bogues.

“La decisione che ho preso, per dove firmerò per la prossima stagione, è nessuna squadra. Mi ritirerò dal basket professionistico con effetto immediato. Avrei preso questa decisione prima se non fosse stato per il rinvio delle Olimpiadi. Non vi mentirò, gli ultimi due anni sono stati una vera e propria sfida. A volte anche solo alzarmi dal letto la mattina diventatva complicato, figuriamoci andare a una sessione di allenamento o a una partita. Dopo il 2018, la mia tenuta fisica è sempre stata molto fragile.”