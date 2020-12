Mercato NBA: Jared Dudley rifirma con i Lakers

I Los Angeles Lakers trattengono un pezzo del roster campione NBA 2020. Si tratta di Jared Dudley, che ha firmato un annuale a 2.6$ milioni che gli permetterà di rimanere con i gialloviola per un’altra stagione:

Free agent G Jared Dudley has agreed to a 1-year, $2.6M deal to return to the Lakers, agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells me and @ZachLowe_NBA.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 30, 2020