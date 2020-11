NBA, Oklahoma City Thunder e Charlotte Hornets inizieranno la stagione a porte chiuse

Oklahoma City Thunder e Charlotte Hornets hanno ufficialmente deciso di iniziare la stagione 2020-2021 senza pubblico. La Chesapeake Energy Arena di Oklahoma City e lo Spectrum Center di Charlotte rimarranno a porte chiuse fino a data da destinarsi.

I Thunder hanno dato l’annuncio tramite un lungo comunicato:

The Thunder has decided to begin the season without fans in our arena. As we review concerning trends in COVID-19 cases & hospitalizations, we want to exercise an abundance of caution to help control the spread of the virus in our community.



Statement | https://t.co/vQxTaW261f pic.twitter.com/kglGd6AAbg