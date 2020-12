NBA, I Los Angeles Clippers presentano la loro City Edition 2020-21

Anche i Los Angeles Clippers hanno finalmente svelato la loro canotta City Edition 2020-21. I californiani hanno presentato il loro nuovo look sui social network, creando anche una landing page apposita in cui poter ammirare i dettagli dell’uniforme, disegnata, per l’occasione, da Mister Cartoon.

Make Your Mark The Story Behind the 2020-21 City Edition Design. pic.twitter.com/Bcgz30HLGe — LA Clippers (@LAClippers) December 1, 2020

Ecco il comunicato ufficiale da parte della franchigia:

“Il marchio “Los Angeles” dell’uniforme della City Edition 2020-21 celebra lo spirito autentico della cultura di strada di LA. Ispirato dall’artista di fama mondiale Mister Cartoon, il design presenta una colorazione inversa rispetto all’uniforme del ’19-20. In questa stagione, i LA Clippers e Mister Cartoon sfidano giovani creatori, atleti e innovatori a lasciare il segno a Los Angeles. Quando la squadra indosserà la City Edition in campo, sarà un simbolo del nostro impegno nel guidare il progresso a Los Angeles ed è una sorta di ‘chiamata al lavoro’ per la prossima generazione di talenti.”

Running it back in black. pic.twitter.com/tFDhLH82i1 — LA Clippers (@LAClippers) December 1, 2020

Leggi Anche

NBA, Kemba Walker fuori per infortunio: salterà l’inizio di stagione

Mercato NBA, i T-Wolves firmano Rondae Hollis-Jefferson

Mercato NBA: Jared Dudley rifirma con i Lakers