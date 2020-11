Comincia una nuova avventura all’interno della lega per Tristan Thompson. Dopo una carriera passata tra le fila dei Cleveland Cavaliers, il giocatore ha deciso di voltare pagina e legarsi ai Boston Celtics. Secondo quanto riferito dall’agente del lungo, Tristan nella giornata di oggi firmerà un contratto biennale da 19 milioni di dollari complessivi.

Free agent center Tristan Thompson has reached an agreement with the Boston Celtics, his agent @RichPaul4 of @KlutchSports tells Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 22, 2020