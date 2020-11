Quanto ha guadagnato Nate Robinson nel KO contro Jake Paul

Se Mike Tyson e Roy Jones Jr. si sono portati a casa oltre 1 milione di dollari a testa nel loro recente incontro d’esibizione di boxe allo Staples Center di Los Angeles, lo stesso non si può dire per Nate Robinson e Jake Paul. Secondo quanto riportano i media americani, infatti, l’ex giocatore NBA e lo YouTuber hanno portato a casa solo 600 miseri dollari ciascuno.

Secondo quanto specifica Marc Raimondi di ESPN, Robinson e Paul avevano un importo garantito di 600 dollari a testa, pari a 100 dollari per round che sono anche il minimo previsto dagli eventi organizzati in California. Chiaro che esclusa questa cifra fissa i due si presume abbiano incassato diverse migliaia di dollari in endorsement.

L’entusiasmante match di esibizione si è concluso al secondo round, con Nate Robinson che è caduto a terra dopo aver subito un gancio destro dallo stesso Paul. A fine incontro diversi giocatori NBA si sono ritrovati sui social per ironizzare sul curioso epilogo. Anche Floyd Mayweather Jr, leggenda del pugilato, ha pubblicato un messaggio su IG dove è però venuto in soccorso di Nate, tirando le orecchie a coloro che hanno voluto deridere pubblicamente un ex collega.

