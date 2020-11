Dopo soli due round, Nate Robinson ha ceduto di schianto di fronte a Jake Paul, in un match d’esibizione di pugilato andato in scena nella notte allo Staples Center di Los Angeles. Paul, 23 anni e YouTuber di professione, ha vinto il suo secondo incontro consecutivo di boxe professionistico, entrambi terminati per KO. È stato invece il primo incontro su un ring per Robinson dopo una carriera NBA durata 11 anni con 3 titoli di campione della gara delle schiacciate.

Robinson, 36 anni, è andato a terra di schianto dopo un gancio destro violento da parte di Paul. In precedenza, Nate aveva già rischiato di perdere per knockout. Al termine del match, Jake ha chiesto sui social di voler sfidare ora Conor McGregor in un incontro che sarebbe da brividi.

I mean what fighter with this big of a platform is calling out Mcgregor?

ITS GONNA HAPPEN. YOU WILL ALL SEE. @AudieAttar

I’ll call you this week

— Jake Paul (@jakepaul) November 29, 2020