Tutte le divise City Edition svelate per le stagione NBA 2020-2021

Con la stagione NBA 2020-21 che si sta lentamente avvicinando, le varie franchigie stanno svelando, settimana dopo settimana, le loro canotte City Edition da mostrare lungo tutto l’arco dell’anno. L’inizio di regular season, previsto per il 22 dicembre, ha spinto diverse squadre a spoilerare nel mese di novembre le nuove divise speciali, con Nike e Jordan Brand che si stanno sbizzarrendo nel disegnare nuovi look per ogni franchigia.

Squadre come Atlanta Hawks, Charlotte Hornets e Toronto Raptors indosseranno canotte completamente nuove per iniziare la stagione, mentre altre sfoggeranno le proprie City Edition o Throwback Edition solo in determinati giorni.

In attesa di scoprirle tutte, ecco le City Edition rese pubbliche fino ad oggi.

Memphis Grizzlies

Il classico motto “Grit and Grind” si trasforma in “Memphis Soul” per i Grizzlies, poiché le loro nuove divise City Edition celebreranno la vita del cantautore Isaac Hayes e della Stax Records. Queste particolari divise saranno caratterizzate da una base nera con strisce verticali, che rappresentano i solchi sui dischi in vinile di Stax. Le finiture in oro e turchese completano il look, ispirate alla Cadillac Eldorado del 1972 di Hayes (esposta allo Stax Museum of American Soul Music di Memphis). Anche gli occhiali da sole firmati Hayes e il logo Stax fanno parte del design.

shut your mouth 😎🙅‍♂️ pic.twitter.com/ooMHkZu4dq — Memphis Grizzlies (@memgrizz) November 24, 2020

Fresh as a gold Cadillac grill 🤫#GrzNxtGen pic.twitter.com/YiYGCbY3KA — Memphis Grizzlies (@memgrizz) November 24, 2020

Dallas Mavericks

Le nuove divise dei Mavs renderanno omaggio a due anniversari importanti nella storia della franchigia, poiché la squadra festeggerà la sua 40esima stagione in NBA insieme e all’anniversario decennale della conquista del loro primo titolo nella lega. Il look “Legacy Is Everything” presenta un’uniforme bianca con finiture in oro e argento insieme al n. 40 sui pantaloncini.

Utah Jazz

I Jazz si trasformano in #DarkMode per la stagione 2020-21 poiché le loro divise City Edition sono ancor più rosse/arancioni rispetto all’uniforme City Edition della scorsa stagione. Utah trasformerà anche il suo parquet da abbinare alle nuove divise.

Boston Celtics

Le nuove maglie City Edition dei Boston Celtics, invece, sono ispirate al design dei banner appesi sopra il TD Garden per onorare tutte le vittorie in NBA con il marchio “Boston Celtics” che appare sopra il numero della maglia. I Celtics, infatti, hanno 17 stendardi a ricordarne i titoli conquistati.

From the rafters to the parquet, it’s all about #TheBanner. pic.twitter.com/YVwvba5U1j — Boston Celtics (@celtics) November 20, 2020

Detroit Pistons

I Pistons hanno rinnovato il loro look “Motor City” includendo le diciture “Detroit, Michigan” sotto il numero anteriore. Il logo posto sul fronte dei pantaloncini rende poi omaggio a Woodward Avenue, ossia “la strada principale di Detroit”.

Denver Nuggets

Il look di Denver per il 2020-21 rende omaggio al famoso design dello skyline arcobaleno della squadra, ispirato al paesaggio del Colorado, come spiegato dalla franchigia stessa in un articolo che abbiamo ripreso nelle scorse settimane.