Mercato NBA, Boston chiude la sign-and-trade con Charlotte per Hayward: i dettagli

Boston Celtics e Charlotte Hornets sembrano ormai aver chiuso la trade con Gordon Hayward come protagonista. Secondo quanto riporta Shams Charania, il giocatore ha firmato un contratto di quattro anni e 120 milioni di dollari complessivi. I Celtics spediscono così la sua ormai ex ala insieme a 2 scelte del secondo giro di Draft futuri (2023 e 2024) in cambio di una scelta al secondo giro del 2022. Inoltre Boston riceverà anche una trade player exception, da chiarire l’ammontare totale.

Boston has signed and traded Gordon Hayward and two future second-round picks to Charlotte for a conditional future second-round pick. Celtics also receive a trade exception. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 29, 2020

La franchigia di Michael Jordan, per fare spazio ad Hayward, ha ufficializzato qualche minuto fa il taglio di Nicolas Batum: il suo stipendio da 27 milioni di dollari per la stagione 2020-21 verrà conteggiato nel Cap per un ammontare di 9 milioni di dollari per le prossime 3 stagioni, liberando 18 milioni nel Salary Cap fin da subito.

Nel frattempo il francese sembra aver già trovato una destinazione, con i Clippers vicinissimi a firmare il giocatore.

