Mercato NBA, Clippers-Lakers: è nuovo derby per Glenn Robinson III

Uno dei free agent più ambiti sul mercato è sicuramente Glenn Robinson III. L’ex giocatore degli Indiana Pacers, grazie alle sue abilità difensive, farebbe comodo a diverse squadre NBA. Secondo quanto riportato da Jason Anderson del The Sacramento Bee, sarebbero addirittura 4 le squadre interessate a Robinson:

“I Sacramento Kings sono una delle squadre più interessate a Glenn Robinson III. Anche i Los Angeles Lakers, i Los Angeles Clippers e gli Utah Jazz hanno puntato gli occhi sulla guardia.”

Robinson verrebbe utilizzato come possibile sesto uomo da ciascuna delle seguenti compagini. Ai Lakers potrebbe sostituire Kentavious Caldwell-Pope, ai Clippers, Kawhi Leonard. Quest’ultimi, però, sembrerebbero già avanti per arrivare a Nicolas Batum. Nei Kings potrebbe uscire dalla panchina in cambio di Harrison Barnes, mentre negli Utah Jazz al posto di Joe Ingles.

La guardia ha iniziato la scorsa stagione con i Golden State Warriors, mantenendo una media di 12.9 punti a partita , tirando con il 39.1% dalla linea dei tre punti. In seguito all’esperienza con la franchigia californiana è passato ai Philadelphia 76ers dove ha ricoperto un ruolo marginale.

Staremo a vedere nei prossimi giorni presso quale squadra si accaserà Robinson.

Leggi anche:

NBA, Wesley Matthews si presenta ai Lakers: “Disposto a fare tutto per loro!”

Mercato NBA, Charlotte taglia Batum: pronto a firmare per i Clippers

NBA, Pat Riley su Haslem “Lui è l’anima dei Miami Heat”