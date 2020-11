Ora è ufficiale: gli Charlotte Hornets hanno tagliato Nicolas Batum. Dopo giorni di rumors, la franchigia di Michael Jordan ha dato il via libera all’operazione per fare spazio al nuovo contratto, pesantissimo contratto di Gordon Hayward, ingaggiato durante l’ultima free agency. A riportare la notizia è stato Shams Charania di The Athletic.

The Charlotte Hornets are waiving forward Nicolas Batum, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 29, 2020

Sul giocatore sembra siano pronti ad agire i Los Angeles Clippers, alla ricerca di un’ala da aggiungere al proprio roster. Sempre secondo le ultime voci, però, non ci sono solo i californiani sul francese. Il classe 1988 ha disputato un’ultima annata un career low evidente viaggiando con una media di 3.6 punti, 4.5 rimbalzi e 3.0 assist con la maglia di Charlotte.

The Clippers are regarded as a strong contender to sign Nicolas Batum after he clears waivers next week, league sources say — Marc Stein (@TheSteinLine) November 29, 2020

