Mercato NBA, rivelati i termini del contratto per Marc Gasol

Era questione di ore, finalmente sono stati rivelati i termini del nuovo contratto che legherà Marc Gasol ai Los Angeles Lakers. L’accordo è valido per due anni, in cui il giocatore spagnolo incasserà 5,3 milioni di dollari, non ha un’opzione giocatore o squadra da poter utilizzare nella seconda stagione. A diffondere la notizia, Shams Charania di The Athletic.

L’accordo è un vero affare per i Lakers, che potranno aggiungere al roster un veterano d’esperienza fatta non solo in NBA, ma anche in Europa.

Gasol dovrà quindi salutare i Toronto Raptors, con cui ha vinto il suo primo titolo NBA nella stagione 2018-2019. É stato un tassello fondamentale per la squadra in questi anni, specialmente nell’ultima stagione, tenuto a coprire la partenza di Kawhi Leonard. Alla fine di una stagione regolare giocata con una media di 7.5 punti, 6.3 rimbalzi e 3.3 assist, nei Playoff non è riuscito a superare i Boston Celtics, nonostante anche il forte impegno della squadra.

Resta ora da chiarire quale ruolo coprirà Gasol all’interno delle rotazioni di Coach Frank Vogel, senza dubbio lo spazio si è liberato. Con la partenza di Dwight Howard ai 76ers e JaVale McGee, compreso in uno scambio con i Cleveland Cavaliers. Oltre al giocatore spagnolo anche Montrezl Harrell è arrivato a Los Angeles, convinto del progetto e interessato a cambiare aria dopo l’ultima stagione ai Clippers.

Resta ancora un giocatore fondamentale da firmare per i nuovi termini del contratto: Anthony Davis, che senz’altro sarà entusiasta dell’idea di giocare con i nuovi compagni di squadra per conquistare il secondo titolo.

