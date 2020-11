Con le ultime operazioni di mercato, i Los Angeles Lakers hanno mandato un chiaro messaggio a tutta la lega: i campioni NBA vogliono rimanere sulla cima il più a lungo possibile.

Dello stesso avviso è una bandiera della franchigia californiana come Magic Johnson. La recente acquisizione di Marc Gasol è stata accolta dalla leggenda NBA con delle chiare manifestazioni di gioia.

Come poi ricordato dallo stesso ex dirigente dei Lakers, la firma di Marc Gasol permetterà al giocatore di chiudere una curiosa coincidenza della sua carriera.

Il giocatore spagnolo infatti avrà finalmente l’opportunità di scendere in campo con la casacca della franchiga che, nel 2007, lo aveva originariamente selezionato con la 48esima scelta del Draft.

Fun fact, Marc Gasol was actually drafted by the Lakers and then traded for his brother Pau!

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) November 23, 2020