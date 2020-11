Pochi minuti fa, secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, i Miami Heat hanno confermato di essere pronti ad offrire un max-contract da 163 milioni di dollari, che potrebbero trasformarsi in $ 195.6 milioni, per Bam Adebayo.

Adebayo is eligible for a rookie maximum contract — $163M with trigger for $195.6M — and Miami plans to sign him to the new deal, source says. https://t.co/4UCqLdLKLx — Shams Charania (@ShamsCharania) November 24, 2020

Il giocatore ha dato prova di saper competere ad altissimo livello e di essere un tassello fondamentale per il team. Durante i Playoff di quest’anno, nonostante anche le complicanze dell’infortunio, ha più volte fatto la differenza in campo rimanendo solito in fase offensiva e difensiva. Importantissimo è stato anche contro la potenza dei Los Angeles Lakers, campioni NBA dopo aver vinto le Finals con gli stessi Heat.

Nella scorsa stagione, Adebayo ha giocato con una media di 16 punti, 10.2 rimbalzi e 5 assist per partita. Specialmente quest’anno, infatti, si è mostrato perfettamente in sintonia con il gioco di Coach Spoelstra, attuato in campo al fianco di Jimmy Butler e i compagni.

Il prossimo anno gli Heat vorranno sicuramente dar prova del loro valore, riconfermandosi come finalisti NBA. Sarà molto interessante vedere cos’ha per loro il futuro. Certamente, quest’ultima sessione di mercato NBA renderà le cose molto più interessanti.

