Mercato NBA: Damyean Dotson firma con i Cleveland Cavaliers

A riportarlo è stato il solito Adrian Wojnarowski su Twitter. I Cleveland Cavaliers hanno trovato un accordo con Damyean Dotson. Il giocatore firmerà un contratto biennale a 4$ milioni di dollari.

Free agent G Damyean Dotson has agreed to a two-year, $4M deal with the Cleveland Cavaliers, his agent Chris Gaston of @Famfirstsports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 23, 2020

Dotson, 26 anni, è in NBA dal 2017. Lo draftarono i Knicks con la 44esima scelta totale e proprio a New York Dotson ha giocato le sue ultime (e uniche) tre stagioni in NBA. La sua, a questo punto, ex-squadra non lo ha rinnovato per avere più spazio salariale, nonostante avesse una qualifying offer a proprio favore.

Dotson ha vissuto la sua miglior stagione nell’annata 2018-2019, quando è riuscito a tenere medie di 10.7 punti tirando col 41.5% dal campo. Col passare del tempo il suo ruolo e il suo minutaggio sono però diventati sempre meno importanti.

Cleveland ha già mosso Jordan Bell e Alfonzo McKinnie, spediti ai Lakers in cambio del 3 volte campione NBA Javale McGee. Inoltre ha scelto Isaac Okoro alla 5 nell’ultimo Draft, continuando l’opera di ricostruzione iniziata dopo il secondo addio di LeBron James.

Leggi anche:

NBA, OKC ottiene la più alta trade exception della storia: 27.5$ milioni

DeMarcus Cousins firma con gli Houston Rockets

Mercato NBA, Washington ribadisce: “Non abbiamo intenzione di cedere Wall e Beal”