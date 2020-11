I Los Angeles Lakers, nella notte, hanno piazzato il colpo Marc Gasol, firmato durante il mercato dei free agent. Per assorbire il suo contratto, però, la franchigia ha chiuso una trade con i Cleveland Cavaliers spedendo JaVale McGee + una scelta al secondo giro al Draft in Ohio in cambio dei contratti di Jordan Bell e Alfonzo McKinnie.

JaVale trade clears the way for the Lakers to have the available money to sign Marc Gasol, sources tell ESPN. Deal is still being worked out.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 23, 2020