Una delle notizie che ha sconvolto il mercato NBA è stata la firma di Montrezl Harrell con i Los Angeles Lakers: un cambio di maglia che non è piaciuto ai tifosi dei Clippers, ex squadra di Harrell.

È lo stesso Montrezl Harrell a spiegare la decisione di vestire la maglia dei Los Angeles Lakers, come racconta a Dave McMenamin di ESPN:

“Sento che se trascorri gran parte della tua carriera in un posto, vorrai continuare a giocare lì per continuare a crescere. Ovviamente ho ancora grande rispetto per quei ragazzi e per quell’organizzazione. Ma, come ho detto, non sembrava che mi volessero così tanto come dicevano.

Onestamente, è una decisione d’affari, ho sentito che era la decisione giusta per me. Ho parlato con la mia famiglia e, adesso, sono dove avevo deciso di voler andare: giocherò sicuramente in una squadra che mi voleva fortemente”