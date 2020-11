Mercato NBA, ecco le squadre che si contendono Danilo Gallinari

Per Danilo Gallinari si appresta un’offseason davvero molto interessante. L’italiano, infatti, dopo aver visto quello che sta succedendo in Oklahoma con l’addio clamoroso di Chris Paul (scambiato con Phoenix) e l’aria di rivoluzione in casa in Thunder, potrebbe a questo punto serenamente pensare di andare a giocare altrove. Il Gallo è free agent e le squadre intorno a lui, di certo, non mancano. Secondo quanto riportano i media americani, sul giocatore ci sarebbero diverse squadre dell’Est.

Danilo Gallinari is leaning toward two-year deals that are being offered by at least two Eastern Conference teams, per @townbrad pic.twitter.com/eKq6K9x3W3 — NBA Central (@TheNBACentral) November 17, 2020

La prima, lo sappiamo, sono i Miami Heat: Pat Riley sta cercando una soluzione per arrivare all’ala piccola nonostante il Salary Cap intasato. L’unica potrebbe essere quella di arrivare al giocatore attraverso una sing-and-trade. Da capire, però, chi potrebbe sacrificare Miami in questo senso.

Poi ci sono i Boston Celtics: Danny Ainge, per ora, si è visto sfumare in faccia il colpo Jrue Holiday (finito a Milwaukee) e sta aspettando una decisione da parte di Gordon Hayward sulla sua player option da 34 milioni di dollari. Dovesse decidere di non rimanere a Boston ecco che si aprirebbe un portone per provare ad ‘attaccare’ Danilo.

Occhio poi a Toronto Raptors e Milwaukee Bucks, con quest’ultimi favoriti. La promessa fatta dalla proprietà a Giannis Antetokounmpo pesa; così ecco che un possibile assalto dei Bucks sul Gallo potrebbe essere credibile. Dipende, ovviamente, anche dalle cifre in ballo, ma Danilo ha voglia di unirsi ad una squadra da titolo. Ora o mai più.

