Jrue Holiday passa dai New Orleans Pelicans ai Bucks in cambio di George Hill, Eric Bledsoe, tre scelte al primo turno e la possibilità in futuro di scambiare, in due occasioni, la propria scelta con quella di Milwaukee.

Bucks sending Eric Bledsoe and George Hill and draft compensation to New Orleans, sources said. https://t.co/3K12F8WGI9 — Shams Charania (@ShamsCharania) November 17, 2020

Una trade importante per i Bucks, che cercano in tutti modi di convincere Giannis Antetokounmpo a restare a Milwaukee, magari facendogli firmare la maxi-estensione di contratto per cui è idoneo. ‘The Greek Freak’ voleva dei rinforzi importanti e la società ha esaudito i suoi desideri.

I New Orleans Pelicans, invece, guardano al futuro: con ben sei scelte future al primo turno, NOA punta a costruire una squadra giovane e competitiva per i prossimi anni, con Williamson colonna portante della franchigia.

Jrue Holiday, 30 anni, è considerato sia uno dei migliori difensori della lega che un’ottima guardia. Come da contratto, in questa stagione avrà un ingaggio di 25.4 milioni di dollari, mentre per il 2021/22 ha una player option di 26.3 milioni.

Story on the Milwaukee Bucks finalizing a deal to get Pelicans guard Jrue Holiday, per @wojespn Pels set to add Eric Bledsoe, George Hill, three-first round picks and two future pick swaps while Milwaukee makes its play to get Giannis to sign supermax.https://t.co/YbCi9OBGyc — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) November 17, 2020

I Pelicans potranno contare su Eric Bledsoe, autore di 14.9 punti, 5.4 assist e 4.6 rimbalzi come playmaker titolare a Milwaukee. Nel loro roster ci sarà anche George Hill, 34 anni, reduce da una stagione da 9.4 punti di media a partita, rivelatosi un’ottima riserva per i Bucks.

I Bucks si aggiudicano anche la guardia dei Sacramento Kings Bogdan Bogdanovic e Justin James, mandando in California Donte Di Vincenzo, Ersan Ilyasova e DJ Wilson, come scrive Adrian Wojnarowski per ESPN.

The Bucks are trading Donte Divincenzo. Ersan Ilyasova and DJ Wilson in the deal to the Kings, sources said. https://t.co/Vrho6gZQhH — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 17, 2020

Il mercato NBA è entrato ufficialmente nel vivo con tutte le squadre che stanno piazzando colpi importanti. Non vogliono essere da meno i Bucks che, come promesso ad Antetokounmpo, vogliono competere per il titolo.

