NBA Draft, James Wiseman strizza l’occhio ai Golden State Warriors

A poco più di 48 dal Draft NBA 2020 – nella notte tra mercoledì e giovedì, 1:30 ora italiana – James Wiseman ha chiarito gli scenari che potrebbero vederlo protagonista nella serata più importante della sua carriera.

In un incontro con la stampa Wiseman, freshman da Memphis, ha confermato di fatto l’interesse di Hornets e Warriors nei suoi confronti, spendendo qualche parola sui californiani.

Di seguito le dichiarazioni raccolte da Anthony Slater di The Athletic:

Wiseman ha effettuato workout soltanto con Golden State e Charlotte, il che porterebbe a escludere una sua possibile chiamata alla #1, attualmente nelle mani dei Minnesota Timberwolves:

“Non ho parlato con i Timberwolves. In sostanza soltanto Golden State e Charlotte sono rimaste in contatto con me per tutto il tempo.”

James Wiseman says he only worked out for the Warriors and Hornets. No Wolves or anyone below #3.

— Anthony Slater (@anthonyVslater) November 16, 2020